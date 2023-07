Goretzka-Abschied? Bayern-Star antwortet auf Transfer-Gerüchte

Was wird aus Leon Goretzka?

Der Nationalspieler hat beim FC Bayern noch Vertrag bis 2026 - doch nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr 2023 wurde Goretzka zuletzt immer wieder mit einem möglichen Abschied in Verbindung gebracht.

Bei der Team-Präsentation am Sonntag bekräftigte der 28-Jährige jedoch, dass er überhaupt keinen Gedanken daran verschwende, den Klub verlassen zu wollen, auch wenn allseits bekannt sei, „wie schnelllebig das Geschäft ist. Es gibt schon sehr verrückte Sachen, die in einem Transferfenster passieren.“

So zeigt nach SPORT1-Informationen Manchester United großes Interesse am deutschen Nationalspieler. Trainer Erik ten Hag gilt als Fan des Bayern-Spielers. Chefreporter Kerry Hau verriet in der Transfermarktshow von SPORT1, dass „im Hintergrund erste Gespräche anlaufen.“