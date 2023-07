Malen-Show, Verletzungsschock und Sabitzer-Debüt: BVB besiegt ManUnited

Ereignisreiches Testspiel für Borussia Dortmund in Las Vegas: Beim 3:2 (2:1)-Sieg gegen Manchester United vor 50.857 Zuschauern im Allegiant Stadium war jede Menge geboten.

Marcel Sabitzer, Neuzugang vom FC Bayern , war stand in der Startelf und steuerte in 45 Minuten Spielzeit zwei Torbeteiligungen bei.

Verletzungsschock bei Meunier

Eine Hiobsbotschaft mussten die Schwarz-Gelben allerdings auch hinnehmen. Der in der 68. Minute eingewechselte Thomas Meunier musste nur wenige Minuten danach schon wieder runter. Den Belgier, der in diesem Sommer verkauft werden soll, verletzte sich am Oberschenkel.