Nächster Eintracht-Transfer perfekt! Neuer Stürmer für Frankfurt

Wie der Verein am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Jessic Ngankam von Bundesliga-Absteiger Hertha BSC in die Mainmetropole und erhält einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse soll bei rund fünf Millionen Euro liegen.

Insgesamt bringt es der Stürmer auf bislang 43 Bundesliga-Einsätze für Berlin und Fürth, in denen er acht Tore und vier Assists beisteuerte. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison stand er mit Ausnahme einer Gelbsperre am vorletzten Spieltag in allen Partien für die Hertha auf dem Platz und brachte es auf vier Treffer sowie zwei Torvorlagen.