Neuer Vertrag und Binde? So denkt BVB-Star Kobel über seine Situation

Emre Can, Marco Reus, Julian Brandt und Mats Hummels – allesamt haben in den vergangenen Wochen ihre Verträge bei Borussia Dortmund verlängert . Bei einem weiteren Star soll das zeitnah erfolgen. Zumindest ist das der Wunsch der BVB-Bosse um Sportchef Sebastian Kehl.

Der 1,95-Meter-Mann war in der vergangenen Saison der große Rückhalt und trug entscheidend dazu bei, dass die Borussia noch am letzten Spieltag um den Meistertitel spielte.

BVB-Keeper Kobel fühlt sich in Dortmund wohl

Klar ist: Kobel will (noch) gar nicht weg, fühlt sich in Dortmund total wohl und kann sich eine vorzeitige Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages sehr gut vorstellen. Erste lose Gespräche zwischen Kobel-Berater Philipp Degen und Kehl, die zwischen 2005 und 2008 zusammen beim BVB spielten, hat es bereits gegeben. Darüber berichtete auch die Bild .

Nach SPORT1 -Informationen ging es in den Gesprächen aber noch nicht um konkrete Zahlen oder Details. Auch mit einer schnellen Einigung bis zum Pflichtspiel-Start in drei Wochen ist nicht unbedingt zu rechnen.

„Das ist aktuell kein Thema für mich. Dafür habe ich ein Team um mich herum, dass sich um dieses Thema kümmert. Grundsätzlich habe ich schon mal erwähnt, wie wohl ich mich bei Borussia Dortmund fühle“, erklärte Kobel am Dienstag in einer Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.

Kobel will auch in Sachen Gehalt zu Teamkollegen aufschließen

Klar, dass Leistungsträger Kobel in diese Sphären vordringen will. Der BVB soll bereit sein, sich für den Schweizer Keeper finanziell zu strecken. Kehl und Co. wissen, dass der Nationalspieler die nötige Mentalität auf den Platz und in die Kabine bringt und als Führungsfigur auch abseits des Rasens vorangeht.