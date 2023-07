Schlechte Nachrichten für Bayern! Star muss abreisen

FC Bayern: Darum muss Müller abreisen

Wie der FCB am Montag mitteilte, hat der 33-Jährige muskulären Problemen an der linken Hüfte.

Darum werde er in den nächsten Tagen an der Säbener Straße trainieren und dort individuelle Einheiten absolvieren.

Wieder Müller-Probleme mit der Hüfte

Die Hüfte hatte Müller schon in der vergangenen Saison Probleme gemacht. Vor der WM verpasste er im Herbst unter anderem wegen muskulärer Probleme insgesamt acht Pflichtspiele mit Bayern.

Auch in der Vorbereitung auf das Turnier in Katar fiel er beim 1:0 im Testspiel gegen den Oman noch aus. In der Gruppenphase absolvierte er dann aber alle drei Spiele bis zum Aus.