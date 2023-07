Auch Mitspieler abgerückt! FC Bayern will Sadio Mané loswerden

Während der FC Bayern mit Hochdruck am Blockbuster-Transfer von Harry Kane arbeitet , scheint sich die Zeit von Sadio Mané beim Rekordmeister nach nur einem Jahr dem Ende zuzuneigen.

Mané und Bayern: Missverständnis statt Erfolgsgeschichte! Der Klub plant ohne den Senegalesen und hat ihm das auch so mitgeteilt.

Mané selbst will sich nach SPORT1-Informationen in der Vorbereitung zwar noch für eine zweite Chance empfehlen, weiß inzwischen aber auch, dass er unter Thomas Tuchel einen sehr schweren Stand hat. Das verdeutlichte der Bayern-Trainer zum Auftakt des Kurz-Trainingslagers am Tegernsee unmissverständlich.