Uli Hoeneß beobachtet Neuer-Training - Bayern-Rückkehr weiter ungewiss

Prominenter Trainings-Gast an der Säbener Straße: Uli Hoeneß hat am Mittwochvormittag das Training von Bayern-Keeper Manuel Neuer besucht.

Der 71-Jährige beobachtete, wie Neuer durch Bälle von Torwarttrainer Michael Rechner geprüft wurde, dabei auch einige Hechtsprünge wagte. Später sprach Hoeneß mit dem 37-Jährigen, zeigte ihm einen Verband an seinem rechten Arm.

Neuer guter Dinge

„Kein Fehler“: Modeste reflektiert sein Jahr in Dortmund

„Kein Fehler“: Modeste reflektiert sein Jahr in Dortmund

Am Montag war Neuer am Krankenhaus Barmherzige Brüder in München vorgefahren, wo für ihn und sieben weitere Profis die obligatorische internistische Untersuchung anstand.