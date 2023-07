Wegen Mané-Wechsel: Bayern spart jede Menge Kohle - Liverpool ärgert sich

Sadio Mané geht als großes Missverständnis in die Bayern-Geschichte ein – mit dem bevorstehenden Wechsel zum saudischen Klub Al-Nassr ist das Kapitel nach nur einem Jahr in Kürze beendet.

Ärgern dürfte sich über diesen Transfer neben den Bayern , die mit dem senegalesischen Stürmer nicht die erhoffte Verstärkung an Land gezogen haben, auch der FC Liverpool.

Mané war im Sommer 2022 für 32 Millionen Euro von den Reds nach München gewechselt. Doch es wurden erfolgsabhängige Bonuszahlungen – wie bei einem Gewinn der Champions League – in Höhe von bis zu 8,7 Millionen Euro ausgemacht. Das berichtet die Daily Mail .

Bayern spart Millionen-Nachschlag wegen Mané-Abgang

Doch durch den verfrühten Abgang des 31-Jährigen, der in München noch einen Vertrag bis 2025 hat, kann sich die Truppe von Jürgen Klopp einen etwaigen Geldregen abschminken.

Was Mané Kimmich noch mit auf den Weg gab

England-Legionär in die Bundesliga

Bei den Bayern erzielte der Angreifer in 38 Pflichtspielen zwölf Treffer, konnte jedoch nie an seine Glanzzeiten in Liverpool anknüpfen.