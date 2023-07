FC Bayern: Manés letzter Akt spricht Bände

Ein Fremdkörper, der sich (teils selbst-, teils fremdverschuldet) immer weiter ins Abseits bugsierte - und am Samstag das Spiel seiner Noch-Kollegen gegen Kawasaki Frontale völlig unbeteiligt mit Smartphone in der Hand und AirPods im Ohr verfolgte.

Schon bei der Ankunft der Mannschaft vor der Partie in Tokio war klar geworden, dass Mané mit dem FC Bayern abgeschlossen hat. Telefonierend stieg er aus dem Bus, sein Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Nassr war zu diesem Zeitpunkt bereits beschlossene Sache.

„Er war nicht alleine daran schuld, dass es nicht mehr lief bei uns“

„Er hat bei uns in der letzten Saison eine sehr gute Hinrunde gespielt, gute Statistiken geliefert. Er war nicht alleine daran schuld, dass es nicht mehr lief bei uns. Da hat das große Ganze nicht mehr gestimmt“, erklärte Joshua Kimmich nach dem Test gegen die Japaner und nahm den scheidenden Teamkollegen in Schutz.

"So viel Aufmerksamkeit hatten wir noch nie!"

„Dann bist du ein neuer Spieler im Ausland - mit neuer Sprache, neuer Kultur und Menschen. Wenn du dann als Topstar kommst und dir sehr viel Kritik - manches zurecht, manches zu unrecht - anhören musst, kann ich mir vorstellen, dass das nicht einfach ist.“ Auch der vor einem Jahr mit Mané zusammen verpflichtete Matthijs de Ligt schlug ähnliche Töne an, bezeichnete ihn als „Top-Mensch“ und „Top-Spieler“.

Genau das wollte Mané eigentlich noch einmal in der neuen Saison in der Allianz Arena unter Beweis stellen. Doch mit jedem Tag mehr in der Vorbereitung wurde deutlicher, dass er unter Thomas Tuchel wohl kaum noch eine Chance bekommen hätte.