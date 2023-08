Acht-Tore-Wahnsinn zwischen Augsburg und Gladbach zum Bundesliga-Auftakt!

Die Hausherren kamen besser ins Spiel, die Partie war von Beginn an von Dynamik; Intensität und Tempovorstößen geprägt. Dann der Schock, nach einer Ecke von Franck Honorat veredelte Ko Itakura per Kopfball (13.), die Augsburger waren in Folge etwas von der Rolle und es folgte der totale Slapstick: Erst schoss Arne Engels den eigenen Mann in Form von Mads Pedersen an und in Folge dessen schoss Torhüter Finn Dahmen seinen Gegenspieler an und der Ball rollte mutterseelenallein aufs Tor zu, Dahmen konnte seinen Fehler jedoch ausbügeln und in letzter Sekunde schlimmeres verhindern.