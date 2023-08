"Anders als das, was wir kannten": Bayern-Star Kane lobt Klopp

Seit acht Jahren ist Jürgen Klopp bereits Trainer des FC Liverpool . Der gebürtige Stuttgarter ist in dieser Zeit zu einem absoluten Publikumsliebling geworden, der auch von anderen Teams geschätzt wird.

Harry Kane hat im Interview mit der Bild am Sonntag nun erklärt, dass er ebenfalls zu den Fans des deutschen Übungsleiters zählt. „Er ist ein fanatischer Trainer, einer der besten auf der Welt. Und ein super Typ“, schwärmte der Neuzugang des FC Bayern .

Dabei unterstrich er, dass der 56-Jährige immer offen und ehrlich sagt, was er denkt: „Er hält seine Meinung nicht zurück und ist ein unglaublich erfolgreicher Trainer. Klopp trägt das Herz auf der Zunge. Für euch Journalisten muss er ein echter Volltreffer sein.“

Kane lobt Klopp: „Haben wir zuvor nicht erlebt“

Thema war aber auch die Emotionalität des englischen Meisters von 2020. Schließlich jubelt kaum ein Trainer in der Premier League so leidenschaftlich wie der Liverpool-Trainer.

„Es war speziell. Anders als das, was wir in England kannten. Diese Art von Leidenschaft haben wir zuvor nicht wirklich an der Seitenlinie erlebt“, meinte der Ex-Spieler von Tottenham Hotspur.