Bayern-Spektakel: "Wir haben einen großen Schritt gemacht" - Ein Neuzugang knipst, ein anderer patzt

Erfolgreicher Abschluss der Vorbereitung! Der FC Bayern München hat sein letztes Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt gewonnen. Die Münchner siegten in Unterhaching mit 4:2 (3:1) gegen die AS Monaco und deren neuem Cheftrainer Adi Hütter.

Den Torreigen leiteten allerdings die Gäste ein, die durch den ehemaligen Liverpool-Profi Takumi Minamino in Führung gingen (29.). Dem Treffer ging allerdings ein haarsträubender Schnitzer von Neuzugang Min-Jae Kim voraus, dessen Querpass am eigenen Sechszehner direkt bei Monaco-Angreifer Aleksandr Golovin landete.

Der Russe scheiterte zwar zunächst an Sven Ulreich, doch nach einem weiteren Fehlpass von Mathys Tel landete der Ball schließlich über Umwege doch noch im Netz.

„Wir sind gut ins Spiel reingestartet, hätten das ein oder andere Tor früher machen können. Dann machen wir einen eigenen Fehler und kriegen ein Tor. So machen wir uns das Leben ein bisschen schwieriger“, kommentierte Konrad Laimer nach der Partie.

Bayern dreht Partie binnen weniger Minuten

Es dauerte allerdings nicht lange, bis die Bayern den Spielstand egalisierten und die Partie drehten. Noch vor der Pause trafen Neuzugang Konrad Laimer (32.), Jamal Musiala (42.) und Serge Gnabry (45.+2) für das Team von Thomas Tuchel, der in seiner Anfangsformation auf Joshua Kimmich verzichtete.

In der zweiten Halbzeit drückten die Bayern auf das nächste Tor, Tel scheiterte am Pfosten (50.). Den nächsten Treffer erzielten jedoch die Monegassen per Strafstoß, nachdem Nouassir Mazraoui Minamino im Strafraum etwas ungestüm von den Beinen holte. Wissam Ben Yedder verwandelte den Elfmeter souverän zum 2:3 (64.).

In der 68. Minute stellte der FCB den alten Vorsprung wieder her. Leroy Sané traf nach seiner Einwechslung zunächst sehenswert ins lange Eck - und kurz darauf zum zweiten Mal Aluminium. Sein Schlenzer landete an der Querlatte (79.).

Laimer und Musiala zufrieden

Die Bayern-Profis zeigten sich nach der Partie ob ihres derzeitigen Leistungsstands größtenteils zufrieden. „Es waren viele gute Sachen dabei, einige waren noch nicht so gut. Wir sind immer noch in einem Prozess, in der Vorbereitung“, so Laimer weiter.

Jamal Musiala ergänzte: „Vom Anfang des Trainingslagers bis zum heutigen Tag haben wir einen großen Schritt gemacht. Wir sehen schon, dass wir so spielen, wie es der Trainer will. Wir haben Situationen, die wir besser ausspielen können, in denen wir noch ein wenig Zeit brauchen. Aber unser Fortschritt ist absolut ok und wir sind auf einem guten Weg.“