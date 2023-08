Kimmich fehlt - so kommentiert‘s Müller - Testspiel: FC Bayern - AS Monaco heute ab 17 Uhr LIVE im TV, Stream und Ticker

Kurz vor dem ersten Pflichtspiel der Saison steht für den FC Bayern noch ein Testspiel-Kracher an. Heute trifft der deutsche Rekordmeister auf Monaco (ab 17 Uhr im SPORT1 -Ticker) .

Für Trainer Thomas Tuchel ist es vor dem Supercup gegen RB Leipzig (Sa., ab 20.45 Uhr im SPORT1 -Ticker) die letzte Chance, seine Stars noch einmal zu beobachten. Die Partie gegen Monaco findet derweil nicht in der Allianz Arena statt. Um 17 Uhr wird im Alpenbauer-Sportpark in Unterhaching angepfiffen.

Kimmich geschont - Goretzka bekommt Chance

Überraschend nicht in der Startelf für die Generalprobe steht Joshua Kimmich. Die zentrale Figur im Bayern-Spielaufbau wird aus Gründen der Belastungssteuerung geschont, heißt es vom Rekordmeister. Weiterhin angeschlagen fehlt Thomas Müller , der sich das Spiel gemeinsam mit Kimmich aus der ersten Reihe anschaut - und dessen überraschendes Fehlen gewohnt amüsant kommentiert.

„So, live aus dem Hachinger Sportpark mit Joshua Kimmich. Ein ungewohntes Bild, wir zwei Dauerbrenner nicht im Einsatz. Ich greife bald wieder an und jetzt schauen wir uns das Spiel an. Auf geht‘s Bayern, auf geht‘s“, witzelte er auf Instagram.

Dafür zurück in der Startelf ist Leon Goretzka. Der Nationalspieler hatte bislang hinter Konrad Laimer stets das Nachsehen in der Vorbereitung. In der Innenverteidigung spielen Min-jae Kim und Benjamin Pavard, außerdem erhält Kingsley Coman auf dem Flügel den Vorzug vor Leroy Sané.