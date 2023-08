Bayern-Verteidiger vor Abgang! Leihe zu Bundesliga-Konkurrent

Vor dem Bundesliga-Auftakt am Samstagnachmittag gegen RB Leipzig hielt sich Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes jedoch noch bedeckt. „Es ist kein Geheimnis, dass wir hinten noch was machen wollen“, erklärte Rolfes mit einem Lächeln bei Sky. „Ich kann erst dann was bestätigen, wenn was final ist. Aber dass wir jemanden suchen und da guter Dinge sind, das ist so.“