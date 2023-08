Behrens-Dreierpack stellt Debüt von Gosens und Volland bei Union Berlin in den Schatten!

Union Berlin hat gegen den FSV Mainz 05 mit 4:1 (2:0) gewonnen , dabei stach besonders Kevin Behrens heraus. Behrens erzielte die ersten drei Tore für die Unioner (1., 9., 70.), alle drei per Kopf, damit erzielt er als erster Spieler seit Beginn der Datenerfassung (2004/05) drei Kopfballtore in einem Bundesliga-Spiel. Kopfsache. In der Nachspielzeit traf außerdem der eingewechselte Milos Pantovic.

Behrens war nach dem Spiel bei DAZN überglücklich: “Ein Sieg zum Auftakt und dann noch selbst drei Tore dazu beigetragen zu haben, ist überragend. Das Spiel hatte viel zu bieten. Ich hab bislang immer nur eins in der Bundesliga gemacht, dann heute direkt drei. Ein geiles Gefühl. Den Ball hat mein Sohn mit in die Kabine genommen. Er spielt hoffentlich fleißig damit.“

Für die Mainzer traf Anthony Caci (64.). Damit reiht sich der 32-jährige Behrens vorerst ganz oben in der Torschützen-Liste der Bundesliga ein. Union Berlin stellt seine Heimstärke erneut unter Beweis, nachdem sie letzte Saison an der Alten Försterei ungeschlagen blieben, starteten sie auch diese Saison mit einem Sieg.

Ludovic Ajorque erlebt einen rabenschwarzen Nachmittag, der Franzose verschoss zwei Elfmeter und machte dabei keine gute Figur. Für Union Berlin kamen die Neuzugänge Robin Gosens und Kevin Volland per Einwechslung in der 2. Halbzeit zum ihrem Debüt für die Eisernen. Kevin Volland konnte den Treffer zum 4:1 (90+6) vorbereiten und sammelte seinen ersten Scorerpunkt. Union könnte ein Luxusproblem in der Offensive bekommen, Behrens über seinen Platz in der Startelf: “Ich gebe weiterhin Vollgas, um meinen Platz (im Sturmzentrum, Anm.d.Red.) zu verteidigen.“