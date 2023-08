Fix! Union verpflichtet Volland aus Monaco

Fußball-Bundesligist Union Berlin rüstet für die Premierensaison in der Champions League weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung von Nationalspieler Robin Gosens verkündeten die Eisernen am Donnerstagabend den Transfer von Ex-Nationalstürmer Kevin Volland.

"Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler", sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert über den neunten Sommerzugang.