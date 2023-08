Bundesliga: Leipzig - Stuttgart LIVE im TV, Stream und Ticker

Der VfB Stuttgart fährt trotz seines überzeugenden Saisonstarts mit großem Respekt zum ersten Auswärtsspiel der Saison bei RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN ). “Wir wissen, da kommt ein richtiges Brett auf uns zu“, betonte Trainer Sebastian Hoeneß. Nach dem 5:0 am ersten Spieltag gegen den VfL Bochum und dem Sprung an die Tabellenspitze sei die Begegnung aber auch “eine super Herausforderung, um zu sehen, wo wir stehen“.

Bundesliga: RB Leipzig - VfB Stuttgart

In dieser Konstellation gab es am 2. Spieltag vor zwei Jahren eine 0:4-Klatsche. Für RB sprechen ferner die Heimstärke, 13 der letzten 16 Spiele in Leipzig wurden gewonnen, und die Tatsachen, dass sie im Oberhaus weder das erste Saisonheimspiel noch je eine Partie am 2. Spieltag verloren haben. Der VfB ist freitags fünf Spiele sieglos (nur ein Punkt) und steht unmittelbar vor seinem 2800. Gegentor in der Bundesliga.