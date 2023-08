Bundesliga: Überraschungs-Tabellenführer! Stuttgart-Gala gegen Bochum, perfektes Nübel-Debüt

Perfekter Bundesliga -Auftakt für den VfB Stuttgart! Das Team von Sebastian Hoeneß fertigte den VfL Bochum zum Start in die neue Saison mit 5:0 (2:0) ab. Damit sprangen die Schwaben vorübergehend an die Tabellenspitze.

Serhou Guirassy (18.) und Dan-Axel Zagadou (38.) brachten die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße, der starke Silas (59., 67.) und erneut Guirassy (77.) stellten den Endstand her. Bayern-Leihgabe Alexander Nübel feierte ein perfektes Heim-Debüt für die Schwaben im Tor.

Die Bochumer von Trainer Thomas Letsch zeigten vor allem in der Defensive große Schwächen und konnten sich bei Schlussmann Manuel Riemann bedanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel. Der Schlussmann rettete einige Male in höchster Not.