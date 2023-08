Bundesliga: Nach Auftakt gegen Bremen! Darum spielt Bayern auch am Samstag

Die Bundesliga startet in die neue Spielzeit und der FC Bayern München ist direkt im Stress. Am Freitag steht der deutsche Rekordmeister zum Auftakt beim SV Werder Bremen (ab 20.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) auf dem Platz, nur einen Tag später ist bereits das nächste Spiel geplant.

Dafür reisen die Münchner am Tag nach dem Bundesliga-Auftakt direkt aus Bremen nach Südtirol. Anpfiff ist um 15.00 Uhr im Waldstadion an der Bezirkssportanlage St. Anton im Altenburger Wald in Kaltern an der Weinstraße. Es ist insgesamt das zwölfte Traumspiel, das die Münchner austragen.