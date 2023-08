Bundesliga: Trifft Harry Kane beim Heimdebüt für die Bayern? Die Vorschau zum 2. Spieltag

RB Leipzig – VfB Stuttgart

Gegen den VfB ist RB auch nach fünf gemeinsamen Spielzeiten noch ungeschlagen – zehn Spiele erbrachten acht Siege und zwei Unentschieden. Das ist die längste Serie für eine Bundesligapaarung, die nur einen Sieger hatte. Dass der in Leipzig noch punktlose VfB dort als Tabellenführer auftritt, ist auch kein gutes Omen.

In dieser Konstellation gab es am 2. Spieltag vor zwei Jahren eine 0:4-Klatsche. Für RB sprechen ferner die Heimstärke, 13 der letzten 16 Spiele in Leipzig wurden gewonnen, und die Tatsachen, dass sie im Oberhaus weder das erste Saisonheimspiel noch je eine Partie am 2. Spieltag verloren haben.

Bei Sieg würde Trainer Marco Rose in der Vereinswertung Ralf Rangnick überholen. Mit je 19 Siegen teilen sie sich noch Platz drei. Der VfB ist freitags fünf Spiele sieglos (nur ein Punkt) und steht unmittelbar vor seinem 2800. Gegentor in der Bundesliga.

VfL Bochum – Borussia Dortmund

Der BVB reist mit Revanchegelüsten zum Nachbarn. Auch wegen des 1:1 in Bochum am 30. Spieltag, bei dem ihm ein Elfmeter versagt wurde, reichte es nicht zur Meisterschaft. Der VfL ist seit fünf Heimspielen sieglos in diesem Revierderby, den letzten gab es am 10. März 2007 (2:0), beide Treffer erzielte Teofanis Gekas. In Bochum fielen seit dem 31. August 1991 stets Tore und wer zur Halbzeit führte, hat nie verloren.

Die Gesamtbilanz dort spricht für den Außenseiter (11-15-6) und noch ein kurioser Fakt kommt hinzu: wie der Kicker herausfand, kann Bochum gar nicht verlieren, wenn der eigene Trainer Geburtstag hat. Thomas Letsch ist der sechste VfL-Trainer, der bei einem Bundesligaspiel ein Jahr älter wird (55), die fünf Vorgänger freuten sich alle über Punkte (zwei Siege, drei Remis) auf dem Gabentisch.

Aber auch der BVB-Trainer hat einen Trumpf in der Tasche: kein Kollege ist in der Bundesliga aktuell länger ungeschlagen als Edin Terzic (neun Spiele). Sein Team kann im Übrigen den noch von Schalke mitgehaltenen Torgarantierekord der Bundesliga brechen, wenn sie auch zum 129. Mal in Folge nicht 0:0 spielen.

SC Freiburg – Werder Bremen

Seit vier Duellen ist der SC gegen Werder ungeschlagen, im Vorjahr gab es zwei Siege. Das ändert nichts an der fatalen Bilanz: sowohl zuhause (6-4-12) als auch insgesamt (11-10-23) gewann Werder mehr als die Hälfte der Bundesligatreffen. Unter Trainer Christian Streich ist die Bilanz gegen Werder allerdings leicht positiv (6-10-5), gegen Kollege Ole Werner gab es zwei Siege.

In Freiburg, wo nur Bayern noch häufiger gewann, fielen in den letzten fünf Duellen maximal zwei Tore – Spektakelalarm herrscht nicht gerade. Die Form der letzten Monate spricht für den SC, der nur zwei seiner letzten 16 Heimspiele verlor, während Werder nur eins der letzten 13 Spiele gewann, auswärts eins von acht.

Darmstadt 98 – Union Berlin

Zum Jubiläum (60 Jahre Bundesliga) schenken diese beiden der Liga eine neue Paarung (Nummer 942). Man kennt sich nur aus der 2. Liga, wo es nie ein 0:0 und keine Auswärtssiege gab. In Darmstadt jubelten von 2015-2019 nur die Lilien (5:0, 3:1 und 2:1). Zuletzt hatten sie wenig zu jubeln, Ligastart und Pokal brachten Niederlagen, saisonübergreifend verloren sie drei Spiele in Folge ohne eigenes Tor.

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht verlor seine letzten sechs Bundesligaspiele, davon fünf vor neun Jahren mit Braunschweig. Union ist gegen Aufsteiger sieben Spiele ungeschlagen und will erstmals mit zwei Siegen in eine Bundesligasaison starten.

1. FC Köln – VfL Wolfsburg

Dass Steffen Baumgart in dieser Partie auf der Bank sitzt, ist ausnahmsweise kein gutes Omen für den 1. FC. Denn wenn eine Baumgart-Mannschaft gegen Wolfsburg spielt, gibt es gewöhnlich einen Auswärtssieg – was in fünf von sechs Fällen so war. Die Ausnahme war ein 1:1 seiner damaligen Paderborner 2019 in Wolfsburg.

Es droht also ein VfL-Sieg in Köln, wo die Wölfe ohnehin eine positive Bilanz haben (6-5-5). Auch wenn die Trainer Baumgart und Niko Kovac aufeinandertreffen, gibt‘s nur Auswärtssiege (drei) – bisher.

Unabhängig vom Ergebnis darf sich Baumgart in den Einzug in die top ten der Kölner Trainer nach Bundesligaeinsätzen freuen, er zieht an Hans Merkle und „Fischken“ Multhaup vorbei (je 68 Spiele). Die Wölfe könnten im Siegfalle eine runde Marke nehmen – bisher haben sie 498 Auswärtspunkte in der Bundesliga geholt.

1. FC Heidenheim – TSG Hoffenheim

Seit Ulm gegen Unterhaching 1999/2000 klang eine Bundesligapaarung nicht mehr so sehr nach Provinz. Trotzdem ist das Heidenheimer Stadion bei der Bundesligapremiere des Klubs ausverkauft. Es ist auch die Premiere dieses Duells im Oberhaus (Paarung Nummer 493). Es gab bisher nicht mal ein Pflichtspiel zwischen den Klubs aus Baden-Württemberg.

Heidenheim beendete die vergangene Saison mit drei Heimspielen ohne Gegentor (zwei Siege), Hoffenheim kassierte in den vergangen zwölf Auswärtsspielen Gegentore. TSG-Coach Pellegrino Matarazzo hatte immerhin eine Berührung mit dem FCH, dem er als Stuttgarter Trainer im Januar 2020 eine 3:0-Klatsche in der 2. Liga verabreichte.

Gelingt Heidenheim der erste Bundesliga-Sieg?

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Ein Westduell im Zeichen des Wiedersehens: Borussia-Trainer Gerardo Seoane gibt sein Heimdebüt gegen den Verein, bei dem er zuletzt arbeitete. Dagegen kommt Bayer-Mittelfeldspieler Jonas Hofmann zu dem Verein zurück, bei dem er sieben Jahre spielte.

Mit Borussia blieb er gegen Bayer sieben Spiele sieglos und verlor auch fünf der letzten sechs Heimspiele, weshalb er wohl nun ganz gern auf der anderen Seite steht. In den vergangenen zehn Jahren gab es in Gladbach kein Unentschieden, obwohl dieser Spielausgang die Bilanz weiterhin stark dominiert (12-18-11). Im August konnte Bayer in Mönchengladbach nie gewinnen (0-1-3).

Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

Das Nachbarschaftsduell zeichnet sich durch seine Ausgeglichenheit (9-12-9) und einen starken Heimvorteil aus. Die Eintracht gewann erst ein Bundesligaspiel in Mainz, und da gab es wegen Corona keine Zuschauer (0:2 im Januar 2021). Mit Zuschauern gab es zuletzt dort immerhin zwei Unentschieden.

Die Mainzer verlängerten mit dem 1:4 bei Union Berlin ihre Sieglos-Serie in der Liga auf sechs Spiele. Eintracht hat 2023 noch kein Auswärtsspiel gewonnen in der Liga, bei acht Versuchen. Der Sonntag als Spieltag liegt den Mainzern (drei Niederlagen in Folge) weniger als der Eintracht (nur zwei von zehn Spielen verloren).

Bayern München – FC Augsburg

Das Duell der einzigen bayrischen Klubs hat noch immer Tore gebracht, für den Rekordmeister deutlich mehr (58:21). In München (10-1-1) gab es für den FCB nur eine Niederlage, als er schon Meister war (0:1 im Mai 2015). Mit so viel Rücksicht ist am 2. Spieltag nicht zu rechnen, weshalb die Bayern mit einem Sieg ein Jubiläum und einen Rekord anvisieren.

Als erster Verein der Bundesliga nähmen sie dann die 4000-Punkte-Marke in der Ewigen Tabelle, sie stehen bei 3998. Steuert Thomas Müller in seinem 444. Bundesligaspiel eine Vorlage bei, geht‘s wieder rund – es wäre Nummer 200 und auch ein Rekordjubiläum. Und Harry Kane kann zum ersten Mal in der Bundesliga in einem Heimspiel treffen.