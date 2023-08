Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Dortmund, 1:1 (1:0)

Per Linksschuss traf Kevin Stöger vor 26.000 Zuschauern zum 1:0 für den VfL. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Beim BVB kam zu Beginn der zweiten Hälfte Niklas Süle für Mats Hummels in die Partie. Das 1:1 des Gasts stellte Donyell Malen sicher (56.). Wenig später kamen Christopher Antwi-Adjei und Moritz Broschinski per Doppelwechsel für Takuma Asano und Philipp Hofmann auf Seiten von Bochum ins Match (59.). Gleich drei Wechsel nahm Dortmund in der 81. Minute vor. Malen, Sébastien Haller und Felix Nmecha verließen das Feld für Jamie Bynoe-Gittens, Youssoufa Moukoko und Salih Özcan. Am Ende trennten sich der VfL Bochum 1848 und Borussia Dortmund schiedlich-friedlich.