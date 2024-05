FC Bayern: Pavlovic meldet sich nach Verletzung zu Wort

Aleksandar Pavlovic macht sich vier Wochen vor Beginn der Europameisterschaft keine Sorgen um seine Teilnahme. Der angehende Nationalspieler des FC Bayern signalisierte am Sonntag, dass seine am Samstag im letzten Bundesligaspiel bei der TSG Hoffenheim (2:4) Sprunggelenksverletzung nicht so schlimm sei wie befürchtet. „Nene, alles gut“, sagte er vor einer internen Abschlussfeier zu Bild.