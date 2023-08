BVB-Juwel Adeyemi: Zwischen Genie und Leichtsinn

Vom Trainerteam des BVB kam in den letzten Tagen Kritik am 21-Jährigen auf: Erst äußerte sich Co-Trainer Armin Reutershahn über das Top-Talent, dann unterstützte Cheftrainer Edin Terzic die Aussagen seines Assistenten.

Sogar intern: Kritik an Adeyemi

Doch die Negativität trog, auch positive Ansätze fanden sich über den viermaligen deutschen Nationalspieler: „In Karim steckt unglaubliches Potenzial, aber es muss Konstanz und Effektivität dazukommen“, so Terzic auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Auswärtsauftritt am zweiten Spieltag in Bochum.

Adeyemi kassierte schon Flick-Ansage

Die Kritik an Adeyemis Inkonstanz ist also keinesfalls neu. Der Flügelspieler ist sich seiner Situation bewusst, weiß auch sein Trainer: „Karim weiß auch, dass er noch viel mehr leisten kann.“ Doch es scheint, als wandele Adeyemi auf den Spuren von Donyell Malen - als Langsamstarter im BVB-Trikot.

BVB: Aufschwung in der Rückrunde

Der Stürmer mit nigerianischen und rumänischen Wurzeln zeigte urplötzlich sein Können. Laut Deltatre kam er bis zum 17. Spieltag auf lediglich eine Großchance, in der Rückrunde waren es sechs. Hinzu trat in der Rückrunde 329 Sprints an, deutlich mehr als noch 244 Sprints in der ersten Saisonhälfte.