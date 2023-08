BVB: Leihgebühr zu hoch! Woran es bei Bella-Kotchap hakt

„Soweit ich weiß, ist Niclas Füllkrug Spieler von Werder Bremen. Deshalb möchte ich nicht darüber reden“, sagte Trainer Edin Terzic auf der Pressekonferenz äußerst schmallippig über den bevorstehenden Transfer des 30 Jahre alten Stürmers. Etwa eine dreiviertel Stunde zuvor war der Noch-Bremer in einem Auto mit abgedunkelten Scheiben in das Dortmunder Knappschaftskrankenhaus gefahren worden.

Füllkrug kommt also! In Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer wird der DFB-Star also der vierte BVB-Neuzugang in diesem Sommer sein.

Folgt sogar noch ein fünfter Neuer?

Der Ex-Bochumer hängt aber in der Warteschleife und darf sich nicht mehr allzu große Hoffnungen machen, dass es noch mit einem Last-Minute-Wechsel in den Pott klappt.

Kommt also gar kein Abwehrspieler mehr? „Nein, das kann und will ich nicht ausschließen“, sagte Terzic, der sich in den letzten Tagen intern für Verstärkung im Sturm starkgemacht hat. „Es kann noch was passieren. Bis zum Schluss machen wir uns Gedanken, ob und was uns sinnvoll verstärkt.“