BVB: Moukoko-Berater verkündet Entscheidung

Um 14.30 Uhr fuhr ein mattgrauer Mercedes auf dem Dortmunder Trainingsgelände in Brackel vor. Darin saß Youssoufa Moukoko. Der 18-jährige Stürmer steuerte den Wagen im Kapuzenpullover und grüßte kurz.

Moukoko dürfte sich aufgrund des bevorstehenden Wechsels von Niclas Füllkrug von Bremen nach Dortmund sicherlich seine Gedanken machen. Dass der junge Nationalspieler und WM-Fahrer in Füllkrug einen weiteren Top-Mann vor die Nase gesetzt bekommt, gefällt ihm ganz sicher nicht. Zuletzt war der ehrgeizige und ambitionierte Moukoko ohnehin nur zweite Wahl hinter Top-Stürmer Sébastien Haller.

Moukoko schließt Leihe aus

Denn auch Haller, der dem BVB aufgrund einer Teilnahme am Afrika-Cup im Januar für bis zu sechs Spiele fehlen wird, muss nun um seinen Stammplatz fürchten. Der Ivorer, vor der Saison aufgrund seines Charakters in den Teamrat gewählt worden, überzeugte in den ersten beiden Ligaspielen noch nicht.