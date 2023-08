DFB-Star wartet! Wo der BVB auf dem Transfermarkt noch zuschlagen könnte

Vier Tage noch, dann endet in Deutschland das Transferfenster!

Vor allem bei Borussia Dortmund vergeht aktuell kaum ein Tag ohne neue Gerüchte. BVB-Sportchef Sebastian Kehl hat in diesen Tagen mit seinem Team viel zu tun, schaut sich auf dem Transfermarkt um, telefoniert viel und diskutiert mit seinem Team und Trainer Edin Terzic.

Klar ist seit Wochen: Die Dortmunder schauen sich aktiv auf dem Markt um. Neuzugänge bis zum Transferschluss am Freitag um 18 Uhr? Nicht ausgeschlossen! In einer neuen Ausgabe des erfolgreichen SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ klären die beiden Reporter Patrick Berger und Oliver Müller auf.

Im Sturm und in der Abwehr schauen sich die Schwarzgelben aktiv um. Wie die Leipziger Volkszeitung berichtet, ist der BVB an Yussuf Poulsen von RB Leipzig interessiert. „Der BVB ist mit einer konkreten Anfrage an Leipzig vorgegangen und hat Interesse an dem Spieler“, bestätigt SPORT1-Chefreporter Patrick Berger.

„Der Spieler ist 1,92 Meter groß, genau das Profil, das Terzic beschrieben hat. Er ist kein Haller, kein Moukoko und würde eine andere Komponente reinbringen, aber er wird, wie wir das mitbekommen, nicht kommen.“

Berger klärt auf: „Leipzig will Poulsen nicht an einen Konkurrenten abgeben. Aktuell deutet sogar vieles auf eine Vertragsverlängerung in Leipzig hin. Der Wechsel zum BVB wird also wohl nichts“, so der Transfer-Insider.

Eberl über Poulsen: „Wir haben definitiv keinerlei Absicht, ihn abzugeben“

Entsprechend äußerte sich nun auch RB-Sportchef Max Eberl: „Ich kann bestätigen, dass es zuletzt ein sehr konkretes Interesse für Yussi (Poulsen, Anm. d. Red.) aus der Bundesliga gab“, sagte der Leipziger Sportgeschäftsführer gegenüber Bild. „Wir haben definitiv keinerlei Absicht, ihn abzugeben.“

Ein klares Wechsel-Veto!

Die Stürmer-Suche der Dortmunder um Sportboss Kehl geht also weiter. „Der BVB hält weiter vorne im Angriff Ausschau“, sagt Berger und nennt dabei zwei weitere Namen: Mergim Berisha und Ermedin Demirović vom FC Augsburg.

Beide Angreifer sollen dem BVB angeboten und intern diskutiert worden sein, aber nach SPORT1-Informationen sind sie derzeit kein heißes Thema. Demirović, der seit dieser Saison FCA-Kapitän ist, habe man „nach reiflicher Überlegung abgesagt“ und Berisha sei zwar bei den Bossen diskutiert worden, „aber aktuell nicht heiß“, meint Berger unter Berufung auf eigene Quellen.

Derzeit derzeit kein heißes Thema beim BVB: Mergim Berisha (li.) und Ermedin Demirovic (r.)

„Wie wir uns in Dortmund umgehört haben, ist der Name eher kalt. Man ist eher überrascht, dass das Thema aktuell so heiß aufgeploppt ist.“ Mit einem Preisschild von 12 bis 15 Millionen Euro ist der zweifache Nationalspieler Berisha laut Berger auch „zu teuer“ für den BVB.

Die Dortmunder sollen noch rund 8 bis 10 Millionen Euro für mögliche Transfers in diesem Sommer zur Verfügung haben. „Klar ist aber auch“, sagt Berger, „dass der BVB keine Notkäufe machen wird. Anthony Modeste ist ein lehrendes Beispiel aus der Vergangenheit. Die Dortmunder wollen nur etwas Sinnvolles machen.“

BVB: Abwehr-Zugang aus der Premier League?

Bergers Podcast-Kollege Oliver Müller hat indes „große Zweifel, dass bis Freitag wirklich noch ein weiterer Stürmer verpflichtet wird“, so der BVB-Experte.

„Ich frage mich auch, wie die Perspektive für den Spieler, als Notnagel von Haller, aussehen soll. Das ist schwierig. Dahinter ist ja auch noch Moukoko. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass nichts mehr passieren wird im Hinblick auf einen neuen Stürmer.“

Mit Blick auf Verstärkung in der Abwehr könnte sich dagegen schon eher etwas tun. „Bei Armel Bella-Kotchap kann noch etwas passieren bezüglich einer Leihe“, sagt Berger, der vor zwei Wochen als erster Reporter darüber berichtet hatte.

„Er ist jemand, der auch mal hinten rechts spielen kann, der flexibel ist, auch wenn er natürlich in der Innenverteidigung zuhause ist. Er wartet regelrecht auf den BVB und will das gerne machen“, so der BVB-Reporter.

„Er hat Bock auf den Konkurrenzkampf und kann sich das auch perspektivisch, wenn Hummels irgendwann weg ist, vorstellen. Einiges deutet darauf hin, dass sie es beim BVB machen und sich mit Southampton auf eine Lösung einigen werden. Aber es ist nicht völlig klar, ob sie es am Ende wirklich machen.“

Meunier und Hazard noch vor Transfer-Deadline weg?

Auf der Abgangsseite könnte sich bis Freitag ebenfalls noch was tun. Für Soll-weg-Kandidat Thomas Meunier und Kann-weg-Kandidat Thorgan Hazard gibt es aktuell aber keine interessanten Abnehmer.

„Mit Meunier gab es vorige Woche ein Gespräch mit Kehl“, sagt Berger. „Er soll nach Möglichkeit noch gehen. Bei Hazard ist es zurzeit so, dass man ihn auch ohne Zähneknirschen behält, weil er flexibel einsetzbar ist.“

Stillstand herrscht zurzeit in den Gesprächen mit Juventus Turin wegen eines Abgangs von Abwehr-Talent Abdoulaye Kamara. Der finanziell angeschlagene Italien-Klub hat dem Vernehmen nach ein zweites Angebot beim BVB eingereicht. Aber Kehl will das 18 Jahre alte Talent noch nicht für einen Wechsel freigeben.