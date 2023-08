Diese Entscheidung ist auch eine Ohrfeige! SPORT1-Kommentar von Christopher Michel

Hasebe hat in der Vorbereitung überzeugt

Hasebe bringt seine Qualitäten regelmäßig auf den Rasen. Auch im Pokalspiel in Leipzig kommen wieder 80 seiner 90 Pässe beim Mitspieler an, er gewinnt vier der fünf direkten Duelle und dirigiert dabei noch problemlos seine Mitspieler.

Sein Trainer Dino Toppmöller hebt eine „stabilen Vorbereitung“ des Eintracht-Methusalems hervor. Den Einsatz gegen den Regionalligisten begründet der Coach einerseits mit der Spielspezifik: Tief stehender Gegner, viel eigener Ballbesitz. Verständlich also – oder? Ganz so einfach ist die Personalie nämlich nicht. Sie birgt sogar eine Gefahr für die Frankfurter.

Gefahr für die Eintracht: Tuta rennt seiner Form hinterher

Das Problem: Schon in der vergangenen Saison ist Hasebe nach zu vielen Einsätzen die Puste ausgegangen. So atemberaubend gut sein Fitnesslevel auch ist, so hochwertig seine fußballerischen Qualitäten auch sind – die Eintracht braucht einen Nachfolger, der alsbald in diese gewaltigen Fußspuren tritt.