Eintracht-Eskalation! Kolo Muani tritt in den Streik

Nächste Eskalationsstufe im Poker um Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani: Nach seinem brisanten Interview am Dienstag fehlte der 24-Jährige auch am Mittwoch im Training der Frankfurter. Das gaben die Hessen in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

„Stürmer Randal Kolo Muani hat heute die Sportliche Leitung von Eintracht Frankfurt darüber informiert, dass er nicht am heutigen Abschlusstraining vor dem Playoff-Qualifikationsspiel gegen den PFC Levski Sofia am Donnerstag, 20.30 Uhr, teilnehmen wird“, teilte Frankfurt am Mittwochvormittag mit.

Als Grund für sein Fehlen habe Kolo Muani „seine Wechselabsichten zu einem anderen Verein vor der am Freitagabend endenden Transferperiode“ genannt.

Kolo Muani will PSG-Wechsel erzwingen

Bereits am Dienstag hatte der Franzose in einem unautorisierten Interview seine Wechselambitionen unterstrichen: „Ich möchte gerne zu Paris wechseln und habe das auch den Verantwortlichen mitgeteilt“, erklärte der Franzose bei Sky.

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zeigte sich am Mittwoch vom Verhalten des französischen Nationalspielers enttäuscht: „Wir haben Randal anders kennengelernt und wissen um seinen eigentlichen Charakter. Es prasselt aktuell sehr viel auf ihn ein und daraus resultiert diese Reaktion, die falsch ist, was wir ihm und seinem Umfeld auch klar und in allen Auswirkungen verdeutlicht haben“, wird Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche in der Mitteilung zitiert.

Der 42-Jährige erklärte, dass Frankfurt das Spiel gegen Sofia ohne Kolo Muani bestreiten werde, und betonte zugleich: „Für uns ist klar: Das Verhalten hat keinen Einfluss auf Transferaktivitäten.“

PSG-Angebot zu niedrig?

Nach SPORT1-Informationen ist die Eintracht weiterhin nicht gewillt, Kolo Muani gehen zu lassen. Einzige Möglichkeit: PSG erhöht das Angebot auf 100 Millionen Euro. Ob die Franzosen bereit sind, so viel Geld auf den Tisch zu legen, ist allerdings fraglich.

Das bislang letzte PSG-Angebot für Kolo Muani soll bei 65 Millionen Euro ohne Boni gelegen haben - allerdings würden die Frankfurter obendrein den Franzosen Hugo Ekitiké erhalten.

Sollte Kolo Muani nach Ablauf der Transferperiode noch in Frankfurt sein, wird der Stürmer nach SPORT1-Informationen ganz normal integriert. Die Verantwortlichen sind weiterhin überzeugt vom guten Charakter des 24-Jährigen. Die aktuelle Lage verdrehe ihm den Kopf, so ist die einhellige Meinung.