Eintracht Frankfurt: Der neue Hoffnungsträger im Schatten von Kolo Muani

Der ablösefrei aus Wolfsburg gekommene Ägypter lieferte die Maßflanke zu einer Großchance für Kolo Muani, der allerdings knapp am Tor vorbeiköpfte. Neben den großen Namen um Götze und Co. könnte er in der Eintracht-Saison eine erhebliche Rolle einnehmen.

Marmoush lässt nach seinem Tor den Emotionen freien Lauf

Nach dem Remis stand der stets gut gelaunte Marmoush noch besser gelaunt in der Mixed Zone. „Jeder Spieler will sich zeigen, um in der Startelf zu stehen. Ich gebe weiterhin alles und will dem Trainer damit zeigen, dass ich in die Startelf gehöre“, sagte der Angreifer selbstbewusst auf SPORT1-Nachfrage.