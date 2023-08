Trapp patzt - aber Last-Minute-Jubel bei der Eintracht

Das Rhein-Hessen-Derby zwischen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt endete, nach einer Regenschlacht in der MEWA Arena, mit 1:1 (1:0). Mainz war in einer knappen Partie mit intensiv geführten Zweikämpfen lange die bessere Mannschaft, versäumte es jedoch vorzeitig, die Partie für sich zu entscheiden. Cheftrainer Bo Svensson zeigt sich nach dem Spiel frustriert: “So ein Gegentor dürfen wir einfach nicht bekommen. Wir verteidigen gut, sind mit elf Mann in der eigenen Hälfte und er (Marmoush) muss den Ball nur noch ins leere Tor schießen.“

Nach einem Patzer von Nationaltorhüter Kevin Trapp hat Eintracht Frankfurt zwischen den beiden wichtigen Europacup-Partien einen Dämpfer im Liga-Alltag hinnehmen müssen. Trapp äußerte sich zu seinem Patzer bei DAZN wie folgt: “Es ist halt sehr unglücklich, weil der eigene Mann in mich reinspringt, aber das passiert im Fußball.“ Die Hessen kamen nach einer kraftlosen Vorstellung im umkämpften Rhein-Main-Duell nur zum Unentschieden beim FSV Mainz 05, erstmals in dieser Spielzeit blieb der von Paris Saint Germain umworbene Starangreifer Randal Kolo Muani ohne Tor.

Auf das zweite Duell in den Play-offs am Donnerstag wollte Trainer Dino Toppmöller eigentlich keine Rücksicht nehmen. Dennoch nahm der Coach bei der von einer Erkältungswelle geplagten SGE vier Wechsel im Vergleich zum Hinspiel in Bulgarien vor. Die Mainzer mussten dagegen kurzfristig auf Ludovic Ajorque verzichten. Für den Angreifer, der sich beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzte, startete Nelson Weiper.