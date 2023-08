Emotionales Statement von Harry Kane! Darum verlässt er die Spurs

Harry Kane hat sich in einem emotionalen Statement von Tottenham Hotspur und seinen langjährigen Fans verabschiedet. „Ich wollte der Erste sein, der euch Tottenham-Fans sagt, dass ich den Klub heute verlasse. Ich habe natürlich sehr viele Emotionen im Moment“, sagte der Superstar, dessen Wechsel zum FC Bayern am Samstag offiziell verkündet wurde, auf Instagram.

Er sei „traurig, den Klub, für den ich fast 20 Jahre meines Lebens gespielt habe, zu verlassen. Von einem 11-jährigen Jungen zu einem 30 Jahre alten Mann - es gab so viele großartige Momente und spezielle Erinnerungen.“

Kane war am Freitag nach München gereist, wo er erst in der Nacht auf Samstag die letzten Schritte zu seinem Wechsel machte. Die Bayern überweisen inklusive Bonuszahlungen bis zu 120 Millionen Euro an die Spurs.

Kane lässt Spurs-Rückkehr offen

Kane sprach in seinem Video-Statement von „Erinnerungen, dich ich immer wertschätzen werde. Dies ist ein Dankeschön an alle meine Mitspieler über die Jahre hinweg, alle meine Trainer, jedes einzelne Staff-Mitglied. Ich habe natürlich besondere Beziehungen mit vielen Leuten aufgebaut.“

Am wichtigsten sei der Dank an die Fans. „Von dem Moment, seit ich spiele, bin ich einer von euch und ich habe alles gegeben, das ich geben konnte, um euch stolz zu machen und euch so viele spezielle Momente wie möglich zu geben. Erinnerungen, die hoffentlich für immer halten.“