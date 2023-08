Harry Kane ist Bayern-Spieler! Mega-Transfer endlich fix - alle Details zum Ende der Transfer-Saga

Die Transfer-Saga um Harry Kane ist endlich zu Ende! Der 30-Jährige wechselt von Tottenham Hotspur zum FC Bayern, er unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag bis 2027. Die Münchner gaben den Mega-Deal am Samstag offiziell bekannt.

SPORT1 hatte bereits am Freitagmorgen von einer finalen Einigung zwischen allen Parteien berichtet, bis zum endgültigen Vollzug mussten sich die Fans nach einem turbulenten Tag aber noch gedulden.

„Einer der besten Goalgetter unserer Zeit“

„Es war ein längerer Prozess, aber nun sind wir umso glücklicher, dass Harry Kane ab sofort das Trikot des FC Bayern München tragen wird“, sagte Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen in einer Mitteilung des FCB: „Harry Kane war von Beginn an unser absoluter Wunschspieler, der sportlich wie charakterlich perfekt zu uns und zur DNA des Clubs passt. Mittelstürmer von Weltklasseformat waren immer ein wichtiger Faktor, wenn der FC Bayern seine größten Titel gefeiert hat, und wir sind überzeugt, dass Harry Kane diese Erfolgsgeschichte fortsetzen wird.

Herbert Hainer, Präsident der Münchner stimmte zu: „Der Transfer erforderte Hartnäckigkeit, Biss und Ausdauer - ein großes Kompliment an alle Beteiligten des FC Bayern bei diesen Verhandlungen mit unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen an der Spitze.“

Auch Kane selbst kam gleich zu Wort: „Ich bin sehr glücklich, jetzt ein Teil des FC Bayern sein zu können. Der FC Bayern ist einer der größten Clubs der Welt und ich habe immer gesagt, dass ich mich in meiner Karriere auf dem höchsten Level bewegen und beweisen möchte. Den FC Bayern charakterisiert seine Gewinner-Kultur - es fühlt sich sehr gut an, hier zu sein.“

Wann gibt Kane sein Debüt für Bayern?

Der Engländer soll nun zeitnah die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel verstärken. Nach Informationen von SPORT1 wird er schon beim Supercup-Duell am Samstag um 20.45 Uhr im Kader stehen.

Kane wird weniger als ein Jahr vor seinem Vertragsende in London zum teuersten Einkauf der Bundesliga-Geschichte - und zum teuersten Verkauf in der Klub-Historie der Spurs.

Levy knallhart! Der Spurs-Boss rückte in den Gesprächen keinen Zentimeter von seinen Bedingungen ab. Eigentlich schien eine Einigung schon am vergangenen Wochenende ganz nah, weil das Gesamtpaket der Bayern bereits den Forderungen von Levy entgegenkam. Doch seiner Ansicht nach waren zu viele erfolgsabhängige Klauseln in den Deal eingebaut.