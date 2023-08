Endlich! FC Bayern hat einen neuen Torhüter - die Details zum Deal

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

„Es ist der Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Club wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Als ich vom Interesse der Bayern hörte, hatte ich nur noch einen Wunsch: Hierher zu wechseln. Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt“, ließ sich der Israeli auf der vereinseigenen Homepage zitieren.

Auch Vorstands-Boss Jan Christian Dreesen zeigte sich begeistert: „Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt - für diese Saison und für die Zukunft. In seinen jungen Jahren hat er sein Können auch bereits in internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt.“