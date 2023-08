So viel Neuer steckt in Peretz: Das ist der neue Torwart des FC Bayern

Für Maccabi Tel Aviv hat der 23-Jährige schon 70-mal in der Israeli Premier League gespielt. Dazu kommen 30 Europapokal-Partien gegen Gegner wie PSV Eindhoven oder OGC Nizza.

Der 1,90 Meter große Peretz soll die große Lücke in Bayerns Torwart-Team schließen, die durch die Abgänge von Yann Sommer (jetzt Inter Mailand) und Alexander Nübel (bis 2024 an den VfB Stuttgart verliehen) entstanden ist.

Perspektivisch hat Peretz, der bei der U21-EM im Juni für Israel brillierte, das Zeug, nicht nur Bayerns neue Nummer drei oder zwei zu werden. Wie SPORT1 aus Israel erfahren hat, schielt Peretz bereits auf Bayerns Stammplatz im Tor, den in München seit zwölf Jahren Manuel Neuer innehat.

Liverpool-Interesse an Bayer-Star?

Daniel Peretz geht gleichen Weg wie der junge Manuel Neuer

Neuer wurde im März 1986 in Gelsenkirchen geboren. Wenige Wochen vor seinem fünften Geburtstag schloss sich der Polizisten-Sohn dem FC Schalke 04 an, bei dem er von der U6 bis zur A-Jugend in der Knappenschmiede ausgebildet wurde. Als 19-Jähriger wurde Neuer Schalke-Profi.