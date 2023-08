Ex-Bundesliga-Stürmer Nils Petersen hat noch nicht genug

Am Sonntag hat Nils Petersen sein Comeback für den Blankenburger FV in der Landesliga gegeben. Bei 3:2 (1:1) Sieg gegen die CFC Germania 03 erzielte Petersen das 1:0 (5.) und stellte damit die Weichen auf Sieg! Der zweifache Nationalspieler meldete sich nach dem Erfolg via Instagram und teilte die kollektive Freude.