Ex-BVB-Trainer Wolf: So sehr schmerzt der Bellingham-Abgang

Doch Hannes Wolf ist sich sicher, dass der BVB noch die Kurve bekommen wird. „Dortmund hat nach zwei Spielen vier Punkte, es ist also nicht so, dass sie keine Punkte haben. Auch wenn die Spiele nicht so gut waren, denke ich, dass sie sich fangen werden“, betonte der DFB-Neuzugang, der sieben Jahre als Trainer bei den Schwarz-Gelben tätig war, im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1.