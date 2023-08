BVB patzt in Bochum! Schwaches Borussia Dortmund gibt Rätsel auf - Reus schaut 90 Minuten zu

Am ersten Bundesliga-Spieltag ist der schwache Auftritt noch gut gegangen, diesmal reichte es für Borussia Dortmund nicht mehr zu einem Sieg.

Der BVB musste sich in Bochum mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben und kann sich nach einer vor allem schwachen ersten Halbzeit darüber nicht beklagen.

„Wir wurden in der ersten Halbzeit von der Intensität der Bochumer völlig überrannt. Die waren frech, aggressiv und mutig. Aber da hat auch die Gegenwehr von uns gefehlt. In der 2. Halbzeit waren bei den Bochumern die Körner nicht mehr ganz so da, da sind wir besser ins Spiel gekommen. Aber es ist klar, dass wir da mehr dagegenhalten müssen“, kritisierte BVB-Keeper Gregor Kobel bei Sky.