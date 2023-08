Ex-Herthanerin wird neue Moderatorin bei DAZN

Pünktlich zum Saisonstart hat Streamingdienst DAZN ein neues Gesicht präsentiert: Lena Cassel ergänzt das Moderatoren-Team um Laura Wontorra, Alex Schlüter und Daniel Herzog, wie der Streamingdienst und Cassel selbst am Montag verkündeten.

„ DAZN ist Sportjournalismus 2.0. Jung, modern, vielseitig und anders. Das passt zu mir und deshalb freue ich mich sehr, als Moderatorin zum DAZN -Team zu stoßen und dort ab sofort unter anderem die Bundesliga und die Frauen-Bundesliga präsentieren zu dürfen“, wird Cassel in einem Statement von DAZN zitiert.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Cassel feiert am Sonntag Bundesliga-Debüt

Auf ihren ersten Einsatz muss die 28-Jährige auch nicht lange warten. Gleich am ersten Spieltag wird sie in ihrer Wahlheimat Berlin das Spiel zwischen Union Berlin und Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr - im SPORT1-Liveticker) begleiten. Im Stadion An der Alten Försterei werden neben Cassel Experte Sascha Bigalke, Kommentator Lukas Schonmüller und Reporter Tobi Wahnschaffe im Einsatz sein.