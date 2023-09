Ex-Nationaltorhüter sieht Alexander Nübel in der „Bringschuld“

Am Ende verloren die Schwaben in Leipzig mit 1:5 und damit die Tabellen führung, die sie am ersten Spieltag erobert hatten. „Klar kann Alex das anders lösen. Aber der Rückpass war nicht optimal.“, erklärte dazu der 44 Jahre alte Hildebrand der Nachrichtenagentur DPA .

Aber nicht alles an diesem Tag für Nübel schlecht: Er zeigte auch starke Paraden in Eins-gegen-eins-Situationen gegen Lois Openda oder Yussuf Poulsen. Auch Hildebrand, der 2007 mit Stuttgart deutscher Meister wurde, sagt: Nübel habe „auf jeden Fall“ die „Anlagen“ für konstant gute Leistungen.

Nübel bei Bayern weiterhin keine Rolle?

Am nächsten Spieltag treffen die Stuttgarter am Samstag um 15.30 Uhr auf den SC Freiburg (LIVE im Ticker bei SPORT1 ). Die Freiburger gewannen ihr zweites Bundesliga spiel der Saison gegen Werder Bremen durch einen späten Treffer mit 1:0 .

Zum Torwart der Freiburger, Noah Atubolu, sagte Timo Hildebrand: „Ich finde es enorm spannend auf so einen jungen Torwart zu bauen. Das zeigt, was für ein guter Trainer Christian Streich ist. Der Junge wird ein paar Fehler machen. Aber ich hoffe, dass er genug Rückendeckung hat - was ich aber glaube bei so einem guten Trainer.“