Schuss auf Bus der Gladbach-Fanhilfe: Polizei und Verein reagieren, LKA ermittelt

Ungeheurer Vorfall in Augsburg! Die Fanhilfe Mönchengladbach vermeldete am Samstagabend, dass die Polizei Bayern (USK, steht für Unterstützungskommandos) während der Partie beim FC Augsburg (4:4) aus einem Auto heraus auf einen Transporter der Fanhilfe geschossen habe: „Der Schuss löste sich versehentlich und traf glücklicherweise niemanden. Das Auto war zum Zeitpunkt leer“, heißt es in dem Tweet.