FC Bayern: Darum lacht eine Legende über den Wechsel von Kane

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern ist perfekt. Nach wochenlangem Hin und Her verkündeten die Münchner am Samstagmorgen den Transfercoup, der auch England-Ikone Alan Shearer freute. Der 52-Jährige führt mit 260 Toren die Liste der erfolgreichsten Premier-League-Torschützen an und darf nun vorerst seinen Rekord behalten.

„Ich war am Donnerstag sehr überrascht, dass Bayern sich mit Tottenham einigen konnte. Aber so kann ich meinen Rekord noch ein bisschen länger behalten (lacht)“, erklärte der ehemalige Stürmer im Podcast „The Rest is Football“.

Shearer hätte „die gleiche Entscheidung“ getroffen

Hintergrund: Kane liegt mit 213 Treffern auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste und könnte Shearer im Laufe seiner Karriere noch abfangen. „Harry Kane kann jetzt einige Jahre in München spielen und danach wieder in die Premier League zurückkommen. Heutzutage ist es normal, dass Profis bis 35 oder 36 spielen können.“

Wie die englische Ikone im Podcast fortführte, könne er Kanes Schritt in die Bundesliga absolut verstehen. Schließlich gehe es im Fußball auch um Titel - deren Gewinn Shearer in München für wahrscheinlicher halte als in London. Der 52-Jährige hätte an Kanes Stelle „die gleiche Entscheidung“ getroffen.

„In München kann er ein, zwei oder drei Meisterschaften gewinnen und auch die Champions League. Ich finde, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Es wird eine gute Erfahrung für ihn und seine Familie. Er wechselt zu einem Giganten des europäischen Fußballs. Mit Harry Kane ist der FC Bayern einer der Top-Favoriten auf die Champions League.“

„Kane macht dich gleich zu einem Favoriten auf den Titel“

Das sieht auch Sturm-Ikone und BBC-Experte Gary Lineker ähnlich. Kane habe „eine neue Herausforderung gesucht“, bei der er Titel gewinnen kann. „Bayern ist ein guter Ort, um diese vielen Titel zu gewinnen“, schilderte er im Podcast.