FC Bayern: Demütigung statt Kane-Party! Erster Titel futsch

Der Deutsche Meister kassierte im DFL-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig eine deftige 0:3 (0:2)-Niederlage in der heimischen Allianz Arena. Damit verpasste der erst am Samstag offiziell gewechselte Kane seine erste Chance auf einen Titel mit dem FCB.

Dani Olmo hatte Leipzig nach einem Querschläger schon nach drei Minuten in Führung geschossen, kurz vor der Pause erhöhte er mit einem regelrechten Zauber-Tor (44. Minute) auf 2:0. Kurz nach Kanes Einwechslung legte der Spanier per Elfmeter sogar das dritte Tor nach (68.).

Bayern vermisst Kane - Olmo vernascht de Ligt

Gänsehaut bei Kane-Einwechslung

In der 64. Minute war es dann endlich so weit: Nachdem der 30-Jährige unter lautem Jubel in der Allianz Arena schon minutenlang an der Seitenlinie gewartet hatte, kam er für Tel endlich in die Partie - und das ganze Stadion erhob sich.