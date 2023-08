FC Bayern: Macht Sané Tuchels Worte wahr?

Nach dem ersten Bundesliga-Spiel der neuen Saison bei Werder Bremen kann Trainer Thomas Tuchel zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Der 49-Jährige fand im Anschluss vor allem für den Rekordtransfer Harry Kane lobende Worte. Der Matchwinner war jedoch ein anderer: Leroy Sané

Mit seinem ersten von zwei Treffern eröffnete Sané bereits in der vierten Minute die neue Bundesligasaison. Nach einem Doppelpass mit Kane war der DFB-Star frei durch und beendete sein Solo mit einem eiskalten Abschluss in die linke, untere Ecke. Die Bremer Abwehrspieler hatten im Sprint keine Chance gegen den schnellen Offensivspieler und konnten genau wie Keeper Jiri Pavlenka nur zusehen, wie der Ball im Netz einschlug.

Nach dem 2:0 durch Kane (74.) war Sané dann wieder an der Reihe. In der 90. Minute wartete der Flügelstürmer erst klug ab, da er im Abseits stand, um dann wenige Momente später von Thomas Müller in Szene gesetzt zu werden. Augenblicke später setzte Mathys Tel mit dem 4:0 den sportlichen Schlusspunkt des Abends (90.+4).

Auch Sané, der sich eine Prognose von Thomas Tuchel aus der Vorbereitung offenbar zu Herzen genommen hat, selbst schien mit seinem Auftritt zufrieden zu sein. „Großartiger Start“, postete er bei Instagram und garnierte den Beitrag mit Impressionen vom Spiel.

Starke Werte belegen Sanés Topleistung

Der Linksfuß zeigte am Freitagabend auf beiden Seiten des Platztes eine beeindruckende Leistung. Der 27-Jährige war das ganze Spiel über nur schwer vom Ball zu trennen und arbeitete erneut auch in der Defensive viel mit. Eine Qualität, die der Bayern-Spieler in den vergangenen Spielzeiten oft noch vermissen ließ.

Auch die Statistiken unterstützen den starken Eindruck, den Sané gegen Werder hinterließ. Alle drei seiner Schüsse gingen aufs Tor, zwei schlugen bekanntermaßen hinter Werder-Torwart Pavlenka ein. Mit 38 Sprints absolvierte der Ex-Schalker so viele wie kein anderer Spieler. Auch 56 Ballkontakte und eine Passquote von 76% sind gute Werte für einen Flügelstürmer.

Zusätzlich erhielt Sané ausschließlich Bestnoten, der kicker verlieh dem Offensiv-Star beispielsweise eine 1,5.

Macht Sané Tuchels Worte wahr?

Bereits am vergangenen Wochenende beim Supercup war der Offensivmann einer der wenigen Lichtblicke im Spiel der Bayern bei einem ansonsten düsteren Auftritt. Auch in der Vorbereitung zeigte sich Sané in sehr guter Form und stand daher auch in allen Testspielen sowie beiden bisherigen Pflichtspielen in der Startelf.

Trainer Tuchel sagte während der Vorbereitung über den Dauerbrenner: „Er hat alle Möglichkeiten, vor allem auch körperlich, die Liga und die Gegner zu dominieren. Es liegt nur an Leroy selbst.“