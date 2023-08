LIVE: FC Bayern gegen FC Liverpool: Halbzeit im Testspiel-Kracher Jetzt im TV, Stream und Ticker

Der FC Bayern trifft in der Vorbereitung auf den nächsten Hochkaräter aus der Premier League: Im Rahmen seiner Asienreise bekommt es der deutsche Rekordmeister mit dem FC Liverpool zu tun. Das Spiel in Singapur findet um 13.30 Uhr deutscher Zeit statt (hier im SPORT1 -Liveticker verfolgen).

Zuletzt hatten die Bayern sich mit Manchester City gemessen und dabei knapp verloren (1:2). Der Test gegen die Reds ist bereits der vorletzte vor dem Saisonstart am 12. August, wenn es im Supercup gegen RB Leipzig geht. Am 7. August steht noch ein Duell mit der AS Monaco an.