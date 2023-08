FC Bayern: Neuer-Comeback? Tuchel verrät Zeitplan

Wie der FC Bayern am Freitag mitteilte, ist der Kapitän wieder ins individuelle Training eingestiegen. Trainer Thomas Tuchel machte am Freitagabend nach dem Auftaktsieg der Münchner in Bremen (4:0) Hoffnung auf ein baldiges Comeback des Kapitäns. „Die Prognose hat sich deutlich verkürzt. Wir hoffen, dass er in zwei, drei Wochen ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Dann geht es sowieso schnell, wenn die Reaktion so bleibt, nachdem die Platte entfernt wurde“, skizzierte der 49-Jährige den Zeitplan des Neuer-Comebacks.