FC Bayern: Positives Zeichen von Manuel Neuer

Nächste gute Nachricht von Manuel Neuer! Wie der FC Bayern am Freitag mitteilte, ist der Kapitän wieder ins individuelle Training eingestiegen. Am Abend gastiert der FC Bayern zum Bundesligaauftakt beim SVW Werder Bremen .

Trainer Thomas Tuchel hatte bereits am Donnerstag verkündet, Neuer könnte "in den nächsten Wochen" ins Mannschaftstraining zurückkehren. "Die Prognose für den Wiedereinstieg" des 37-Jährigen habe sich dank des erneuten Eingriffs "deutlich verkürzt", so Tuchel: "Die Entwicklung ist sehr positiv, was ich gesehen habe, ist sehr beeindruckend".