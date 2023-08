FC Bayern: "Riesiges Problem" - England-Presse spottet über Trikot

Bei der Supercup-Pleite gegen RB Leipzig (0:3) hat der FC Bayern erstmals das neue dritte Trikot genutzt, das auch in der Champions League zum Einsatz kommen soll.

Das cremefarbene Jersey wurde zusammen mit Shorts in Bordeauxrot getragen. Die Besonderheit: Oben rechts ist nicht das normale Bayern-Wappen, sondern ein Retro-Logo aus dem Jahr 1923 zu sehen, das bei den Fans äußerst beliebt ist. Allerdings rief die Premiere des Trikots auch spöttische Reaktionen hervor.

„Harry Kane sieht aus, als würde er eine ‚Plastiktüte‘ tragen“

Denn die hohe Luftfeuchtigkeit in München führte am Samstagabend dazu, dass die Körperwärme der Spieler nicht effektiv absorbiert wurde und ihre Haut darunter sichtbar war.

„Die Haut der Spieler wird sichtbar und klebt an den Körpern wie eine Plastiktüte“, bemerkte daher das auf Trikots spezialisierte Portal Footy Headlines. Das britische Massenblatt Sun griff es auf und machte daraus die Schlagzeile: „Harry Kane sieht aus, als würde er eine ‚Plastiktüte‘ tragen.“ Von einem „riesigen Problem mit dem Bayern-Trikot“ ist obendrein die Rede.

Was kommt da auf die Bundesliga zu?

Im Gegensatz dazu störten sich die Fans in Deutschland kaum an diesem Manko. „Bayern-Trikot ist ne glatte 10/10“ - „Mit Abstand das schönste Bayern-Trikot seit Jahren“ - „Ein Traum, wie schön das ist“: In den sozialen Medien fallen die Reaktionen der Fans überwiegend äußerst wohlwollend aus.