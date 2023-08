FC Bayern: Überraschende Ansage von de Ligt

Die Ambitionen eines Innenverteidigers: Verteidigen, den Spielaufbau verbessern, die Kommunikation von hinten heraus anleiten? Nicht so Matthijs de Ligt. Bei seinem Gast-Auftritt im offiziellen Podcast des FC Bayern verkündete de Ligt ein überraschendes persönliches Ziel.

In der am Donnerstag erschienenen Folge beantwortete der 24-Jährige auch Fan-Fragen, die vorab eingereicht worden waren. Ein Anhänger wollte wissen, in welchen Bereichen sich der Niederländer noch verbessern möchte. Die Antwort?