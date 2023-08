FC Bayern: "Wir versuchen im Moment alles, dass er unser Spieler wird" - Tuchel gibt Update

In dieser Woche soll er wechselwillige Abwehrspieler einem Bericht zufolge sogar ein Training bestreikt haben, was Tuchel jedoch zurückweist. Zudem sagt er angesichts der Wechselabsicht des Franzosen sagt er: „Ich nehme es nicht persönlich.“

Spannend ist zudem, wie der Rekordmeister auf den Ausfall von Jamal Musiala reagiert. Tuchel wollte keine Details verraten, erklärte aber, dass Thomas Müller für einen Einsatz in der Startelf fit genug wäre.

+++ Tuchel über die Startelf-Chancen von Müller +++

Beginnen könnte er schon, aber ich glaube nicht, dass er auf dem Niveau durchspielen könnte. Deswegen wird dort die Entscheidung sein, ob er zu Beginn oder am Ende auf dem Feld stehen soll. Er fühlt sich aber gut und schmerzfrei, das merkt man ihm auch im Training an.

+++ Tuchel über seine besondere Beziehung nach Augsburg +++

+++ Tuchel über den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung +++

Ich finde, dass Upa und Min-jae es gut gemacht haben. Ich fand, dass wir in der Kompaktheit einen großen Schritt nach vorne gemacht haben. Matthijs kommt aus einer schwerwiegenden Verletzung, was für ihn ein außerordentliche Verletzung war. Er hat so dicke Waden wie ich Oberschenkel. Es war extrem wichtig, dass er die letzten 30 Minuten gut zu Ende verteidigt hat. Es gibt aber dort keine Gründe zu wechseln, aber sollte es welche geben, sind wir sehr froh, dass wir dort drei starke Innenverteidiger haben.