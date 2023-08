FC Bayern: Wohin mit Müller? Kane schwärmt - aber große Konkurrenz in der Offensive von Tuchel

Sechs Minuten - so lange brauchte Thomas Müller beim 4:0-Auswärtssieg seines FC Bayern bei Werder Bremen für seinen ersten Scorerpunkt in der neuen Bundesliga-Saison. Eigentlich nichts Neues, jedoch gelang Müller seine Vorlage eben nicht in der sechsten Minute, sondern in der 90., denn der 33-Jährige gehört beim Rekordmeister derzeit nicht zum absoluten Stammpersonal - und kam deswegen erst in der 84. Minute für Jamal Musiala in die Partie.